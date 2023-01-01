Биография

Миллиардер, филантроп и продюсер Леонард Блаватник известен как один из богатейших людей Великобритании. Заработав состояние благодаря инвестициям, в зрелом возрасте Блаватник стал все больше фокусироваться на поддержке благотворительных и культурных инициатив. Леонид Блаватник родился в 1949 году в Одессе. Его блестящие способности в области точных наук рано себя проявили. Юноша с золотой медалью окончил специализированную школу и поступил на факультет автоматики и вычислительной техники Московского института инженеров транспорта. В 1978 году Леонид вместе с семьей эмигрировал в США. Там он получил ступень бакалавра информатики в Колумбийском университете, а после основания инвестиционного фонда – диплом магистра делового администрирования в Гарварде. Сегодня состояние Блаватника оценивается в 26 миллиардов долларов. С середины нулевых миллиардер жертвует деньги на благотворительность, за что был удостоен рыцарского титула в Великобритании. Он владеет несколькими кинокомпаниями и исполняет обязанности продюсера. Список фильмов Леонарда Блаватника включает такие картины, как «Мистер Холмс», «Милый Ханс, дорогой Петр» и «Тоня против всех». Миллиардер женат на американке Эмили Эпелсон. У пары есть четверо детей.