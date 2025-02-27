Птица (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Птица
О фильме

Фильм «Птица» — новая работа британского режиссера Андреа Арнольд о жизни подростка из дисфункциональной семьи. В ролях — Никия Адамс и Барри Кеоган. Лента участвовала в основной программе Каннского фестиваля.

Главная героиня — 12-летняя Бейли. Она живет в сквоте с отцом, который мечтает разбогатеть на продаже галлюциногенной слюны жабы. Мать от ребенка отказалась, а старший брат зависает с уличными бандитами. Спасение от этой хаотичной реальности — камера телефона. Девочка снимает свою жизнь, будто пытаясь хоть как-то ее зафиксировать. Все меняется, когда Бейли встречает Берда — сироту, который ищет родителей. Герои проводят время вместе и помогают друг другу справиться с одиночеством и неприятными воспоминаниями.

Если вам нравятся истории о дружбе и поиске света в темноте, эта драма точно заслуживает внимания. Смотреть фильм «Птица» можно в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Великобритания, США, Франция, Германия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Птица»