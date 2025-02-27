Птица (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм «Птица» — новая работа британского режиссера Андреа Арнольд о жизни подростка из дисфункциональной семьи. В ролях — Никия Адамс и Барри Кеоган. Лента участвовала в основной программе Каннского фестиваля.
Главная героиня — 12-летняя Бейли. Она живет в сквоте с отцом, который мечтает разбогатеть на продаже галлюциногенной слюны жабы. Мать от ребенка отказалась, а старший брат зависает с уличными бандитами. Спасение от этой хаотичной реальности — камера телефона. Девочка снимает свою жизнь, будто пытаясь хоть как-то ее зафиксировать. Все меняется, когда Бейли встречает Берда — сироту, который ищет родителей. Герои проводят время вместе и помогают друг другу справиться с одиночеством и неприятными воспоминаниями.
Если вам нравятся истории о дружбе и поиске света в темноте, эта драма точно заслуживает внимания. Смотреть фильм «Птица» можно в онлайн-кинотеатре Wink.
СтранаВеликобритания, США, Франция, Германия
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
- Режиссёр
Андреа
Арнольд
- ФРАктёр
Франц
Роговский
- Актёр
Барри
Кеоган
- ЖДАктриса
Жасмин
Джобсон
- ДНАктёр
Джеймс
Нельсон-Джойс
- ДУАктёр
Джейсон
Уильямсон
- РЙАктёр
Риз
Йэтс
- ДМАктриса
Джоэнн
Мэтьюз
- КДАктриса
Кирсти
Дж. Кёртис
- ЭРАктёр
Эндрю
Ричард Брайант
- Сценарист
Андреа
Арнольд
- ТРПродюсер
Тесса
Росс
- МЭПродюсер
Молли
Эшер
- Продюсер
Леонард
Блаватник
- ДКПродюсер
Дэнни
Коэн
- КДПродюсер
Кара
Дюрретт
- АБХудожница
Алекс
Бовэйард
- Монтажёр
Джо
Бини
- РРОператор
Робби
Райан