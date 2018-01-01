Биография

Барри Кеоган — ирландский актер, наиболее известный по фильмам «Дюнкерк», «Убийство священного оленя», а также по роли в трагикомедии «Банши Инишерина», которая принесла ему премию BAFTA. Барри также номинировался на «Оскар» и «Золотой глобус». Актер родился в Дублине, Ирландия, 18 октября 1992 года. В юные годы Кеоган играл в школьных пьесах, но без особого успеха. Его карьера началась в 2011 году с эпизодической роли в фильме «Между каналами». Барри случайно увидел объявление и пришел на кастинг. Затем он снялся в трех эпизодах сериала «Город-сказка». После этого Кеоган решил, что нужно обучиться актерскому мастерству и поступил в дублинскую школу The Factory. Первую известность на родине актер получил в 2013 году после роли в сериале «Любовь/Ненависть». Барри Кеоган получил сразу две знаковые роли за один год — в картинах «Дюнкерк» и «Убийство священного оленя». После этого его заметили в Голливуде. Актер появился в таких проектах, как «Американские животные», «Вечные», «Легенда о Зеленом рыцаре». В 2019 году он также снялся в нашумевшем сериале «Чернобыль» от HBO. Сериал рассказывает о подробностях трагедии на Чернобыльской АЭС. В 2022 году Барри появился в сериале «Властелины воздуха». В этом же году вышла лента «Банши Инишерина», а также «Бэтмен» Мэтта Ривза, где актер исполнил роль Джокера.