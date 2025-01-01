Очи (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Семейное фэнтези от студии А24: фильм «Очи» 2025 года рассказывает историю смелой девочки по имени Юрайя, которая отваживается помочь мифическому существу отыскать маму.
Очи — это не миф, а вполне реальные существа, обитающие в окрестностях поселения, где живет Юрайя. Они нападают на домашний скот, воруют овец и гусей и, по слухам, даже людей. Очи ядовиты, а их укус смертелен. Отец девочки, движимый страхом и личной трагедией, посвящает свою жизнь истреблению этих вредителей. Все меняется, когда Юрайя находит в лесу маленького, попавшего в капкан детеныша очи. В девочке просыпается сочувствие и сострадание к беззащитному существу — она видит в нем не чудовище, а малыша, нуждающегося в помощи. Юрайя решает вернуть маленького очи его матери и ради этого пускается в опасное приключение.
Получится ли у Юрайи противостоять убеждениям отца и раскрыть природу загадочных существ? Смотреть фильм «Очи» (2025) приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
Очи смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ИСРежиссёр
Исайя
Сэксон
- ХЦАктриса
Хелена
Ценгель
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актриса
Эмили
Уотсон
- ФВАктёр
Финн
Вулфхард
- РСАктёр
Разван
Стоика
- КБАктёр
Карол
Борс
- АААктёр
Андрей
Антониу Анхель
- ДААктёр
Дэвид
Андрей Балтату
- ЭМАктёр
Эдуард
Михаил Онча
- ТОАктёр
Томас
Отто Гела
- ИССценарист
Исайя
Сэксон
- Продюсер
Леонард
Блаватник
- КБПродюсер
Кристиан
Бостанеску
- ТКПродюсер
Трэйси
Карлсон
- ИСПродюсер
Исайя
Сэксон
- ДВПродюсер
Джонатан
Ванг
- ЭУХудожница
Элизабет
Уорн
- КЭХудожница
Келси
Эфрэм
- ДКХудожник
Джейсон
Кисвардей
- МАХудожник
Мугур
Аурелиан Попеску
- ПРМонтажёр
Пол
Роджерс
- ЭПОператор
Эван
Прософски
- ДЛКомпозитор
Дэвид
Лонгстрет