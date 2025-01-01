Очи (фильм, 2025) смотреть онлайн

Семейное фэнтези от студии А24: фильм «Очи» 2025 года рассказывает историю смелой девочки по имени Юрайя, которая отваживается помочь мифическому существу отыскать маму.



Очи — это не миф, а вполне реальные существа, обитающие в окрестностях поселения, где живет Юрайя. Они нападают на домашний скот, воруют овец и гусей и, по слухам, даже людей. Очи ядовиты, а их укус смертелен. Отец девочки, движимый страхом и личной трагедией, посвящает свою жизнь истреблению этих вредителей. Все меняется, когда Юрайя находит в лесу маленького, попавшего в капкан детеныша очи. В девочке просыпается сочувствие и сострадание к беззащитному существу — она видит в нем не чудовище, а малыша, нуждающегося в помощи. Юрайя решает вернуть маленького очи его матери и ради этого пускается в опасное приключение.



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