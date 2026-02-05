Настоящий (сериал, 2023) смотреть онлайн

«Настоящий» (2023) — драматичный сериал на стыке боевика и детектива о вере и поиске справедливости.



Александр Волков в прошлом служил в спецназе и видел слишком много жестокости. Он решил оставить оружие и посвятить себя семье и Богу, стал священником и получил приход в родном городе. Но спокойной жизни у него не выходит: вокруг по-прежнему кипят страсти, люди попадают в беду, а преступники чувствуют себя слишком вольготно. Отец Александр не умеет проходить мимо чужой боли. Вместе с другом из полиции он пытается навести порядок, даже когда в опасности оказывается его собственная семья.



Это история про силу духа, выбор и попытку остаться человеком в любых обстоятельствах. Сериал «Настоящий» смотреть онлайн можно на Wink.

