Настоящий (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

К отцу Александру в церковь напрашивается трудником мужчина, лишившийся памяти от сильного удара по голове. Отец Александр берет незнакомца под своё крыло, именует Афанасием и стремится с помощью Вязина помочь бедняге. Но отец Александр и не подозревает, какая опасность скрыта за амнезией Афанасия.

