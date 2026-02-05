Настоящий (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезон 1 Серия 1
Сезон 1 Серия 2
Сезон 1 Серия 3
Сезон 1 Серия 4
Сезон 1 Серия 5
О сериале
4 года назад, перед самым арестом, Семёну Маврикову по прозвищу Мавр удается спрятать похищенные бриллианты. И теперь, когда Мавр сбегает из тюрьмы с опасными рецидивистами, у него есть сутки, чтобы достать бриллианты из тайника и сбежать с подельниками из Старовольска. Но на пути оказываются отец Александр и разыскивающий беглецов Вязин.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
- АНРежиссёр
Армен
Назикян
- АСРежиссёр
Анатолий
Семенов
- ЕПАктёр
Егор
Пазенко
- Актёр
Данила
Якушев
- АГАктёр
Андрей
Гульнев
- ЕРАктриса
Екатерина
Решетникова
- АКАктёр
Арсений
Кожемякин
- ВРАктёр
Василий
Рукша
- МБАктёр
Михаил
Бракоренко
- АКАктриса
Анна
Королёва
- Актёр
Роберто
Флейтес
- ЕААктёр
Евгений
Антонов
- ДВАктёр
Денис
Волков
- ИПАктриса
Инесса
Перелыгина
- ВМАктёр
Владимир
Маслаков
- АТСценарист
Андрей
Тумаркин
- АЗСценарист
Антон
Зимин
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФПродюсер
Марина
Фоменко
- ГМХудожник
Георгий
Мичри
- ДХХудожник
Даниил
Харченко
- АНХудожница
Анна
Невзорова
- ГЖОператор
Гарик
Жамгарян
- СМОператор
Станислав
Михайлов
- МКОператор
Михаил
Ксенофонтов
- АПОператор
Александр
Полагаев
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев