Настоящий (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

4 года назад, перед самым арестом, Семёну Маврикову по прозвищу Мавр удается спрятать похищенные бриллианты. И теперь, когда Мавр сбегает из тюрьмы с опасными рецидивистами, у него есть сутки, чтобы достать бриллианты из тайника и сбежать с подельниками из Старовольска. Но на пути оказываются отец Александр и разыскивающий беглецов Вязин.

