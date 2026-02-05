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Wink
Сериалы
Настоящий
1-й сезон
Аноним
9.42023, Аноним
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Настоящий (сериал, 2023) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

В храме отца Александра начинает работать центр помощи алкоголикам. Но вскоре одного из членов центра, Алексея Шулепина, убивают в парадной своего дома.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»