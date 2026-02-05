Настоящий (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Бывший военный, спецназовец, Александр Волков, возвращается в свой родной город Старовольск в сане священнослужителя. Волков становится настоятелем церкви. Волков старается забыть ужасы войны и идти по мирному пути, но местная банда похищает бывшего друга Волкова, майора Вязина. Волков встает перед выбором: не вмешиваться или вновь встать на путь насилия ради спасения Вязина несмотря на то, что Вязин давно уже предал их дружбу.

