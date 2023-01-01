Биография

Евгений Антонов – актер театра и кино. Родился 26 мая 1983 года, окончил СПбГАТИ в 2011 году. Его фильмография насчитывает 39 полнометражных кинолент, жанры фильмов: детектив, драма, криминал. Актер входит в труппу Санкт-Петербургского «Невидимого театра», был задействован в спектаклях «Демоны», «Новое время», «Дуэль», «Гамлет», «Земля», «Птица Феникс возвращается домой» и других. Евгений Антонов занимался баскетболом, боксом, восточными единоборствами. Давние увлечения позволяют ему поддерживать хорошую физическую форму, выполнять сложные трюки без помощи дублеров. Узнаваемость у кинолюбителей ему принесла роль Тохи в сериале «Невский», который вышел на экраны в 2015 году. Кроме этого, он снимался в популярных криминальных сериалах «Улицы разбитых фонарей» 2016 года, «Мажор», «Морские дьяволы», «Операция прикрытия», «Свои-2», «Загнанный зверь», вышедших на широкие экраны в 2018 году. Среди его последних премьер – фильмы «Шторм» и «Условный мент». На данный момент в кинопроизводстве находятся два новых проекта с участием Евгения Антонова –фильмы «Обитель» и «Анонимный детектив». Уже в начале следующего года они выйдут в прокат, добавив популярности и славы актеру.