Изгой. Нечисть (сериал, 2023) смотреть онлайн

Георгий и Оксана строят планы на счастливое будущее, однако на их пути появляется неожиданное препятствие — известная в криминальных кругах предпринимательница по кличке Баба-Яга. Детективная драма «Изгой. Нечисть» — сериал о чести и совести, которые сильнее денег и власти.



Жизнь Георгия Белонога наладилась. Бывший полицейский помогает отцу, пока Оксана ждет от него ребенка и управляет семейным делом. Однако над их будущим нависают тучи: криминальный авторитет Карина Ягайлова, прозванная друзьями и соперниками Бабой-Ягой, шантажирует Оксану и требует продать ей весь бизнес. Оксана не собирается поддаваться и тем самым навлекает на себя гнев детей Ягайловой — Иннокентия и Елизаветы.



Хватит ли у Георгия сил и влияния, чтобы выжить в грядущем противостоянии, вы узнаете, если будете смотреть «Изгой. Нечисть» (2023) в онлайн-кинотеатре Wink.

