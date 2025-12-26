Изгой. Нечисть. Сезон 1
Wink
Сериалы
Изгой. Нечисть
1-й сезон

Изгой. Нечисть (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

9.12023, Изгой. Нечисть. Сезон 1 4 серии
Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Георгий и Оксана строят планы на счастливое будущее, однако на их пути появляется неожиданное препятствие — известная в криминальных кругах предпринимательница по кличке Баба-Яга. Детективная драма «Изгой. Нечисть» — сериал о чести и совести, которые сильнее денег и власти.

Жизнь Георгия Белонога наладилась. Бывший полицейский помогает отцу, пока Оксана ждет от него ребенка и управляет семейным делом. Однако над их будущим нависают тучи: криминальный авторитет Карина Ягайлова, прозванная друзьями и соперниками Бабой-Ягой, шантажирует Оксану и требует продать ей весь бизнес. Оксана не собирается поддаваться и тем самым навлекает на себя гнев детей Ягайловой — Иннокентия и Елизаветы.

Хватит ли у Георгия сил и влияния, чтобы выжить в грядущем противостоянии, вы узнаете, если будете смотреть «Изгой. Нечисть» (2023) в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Изгой. Нечисть»