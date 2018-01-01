Wink
Изгой. Нечисть
Актёры и съёмочная группа сериала «Изгой. Нечисть»

Актёры и съёмочная группа сериала «Изгой. Нечисть»

Режиссёры

Михаил Вассербаум

Режиссёр

Актёры

Андрей Фролов

АктёрГеоргий Белоног
Глафира Козулина

АктрисаОксана
Оксана Базилевич

АктрисаВалентина
Алексей Нилов

АктёрАрхипов
Евгений Антонов

АктёрТень
Роман Мигурский

Актёрследователь СК
Михаил Клюкин

АктёрРодион
Олег Гаянов

Актёротец Жоры
Ринат Ибрагимов

АктёрХужеев
Евгений Тележкин

АктёрНиколай
Елена Донина

АктрисаПолина Меркулова
Мирон Проворов

АктёрМаксимка
Виталий Кузьмин

АктёрМарк
Сергей Занин

АктёрВасилич
Наталья Немшилова

АктрисаВарвара

Сценаристы

Валентин Бохонский

Сценарист
Александр Бурцев

Сценарист

Продюсеры

Юрий Шалимов

Продюсер
Марина Белова

Продюсер
Инесса Юрченко

Продюсер
Сергей Щеглов

Продюсер
Марина Фоменко

Продюсер

Художники

Игорь Панюшкин

Художник

Операторы

Гарик Жамгарян

Оператор
Станислав Михайлов

Оператор

Композиторы

Дмитрий Никуленко

Композитор