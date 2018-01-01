Биография

Мирон Проворов — российский актер кино и телевидения. Родился в Рыбинске 14 июня 2013 года. С ранних лет Мирон занимался вокалом и игрой на гитаре, выступал на городских площадках. В 2021 году стал участником телепроекта «Голос. Дети», в 2023 году — «Голос. Уже не дети»; проводит благотворительные выступления — в 2021 году организовал онлайн-аукцион в поддержку земляка, в 2023 году давал уличные концерты в Рыбинске в пользу друга. Мирон Проворов начал кинокарьеру фильмом «16-й», затем появился в сериале «Русские», исполнил роль юного Трубадура в фильме-мюзикле «Бременские музыканты», сыграл в драматическом сериале «Между нами химия», а также в мелодраматическом сериале «Любовь преодолеет все» и в семейном приключенческом сериале «Тайна Черной Руки».