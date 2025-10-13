Маша и Медведи (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Смелая школьница спасает брата, заколдованного лесной нечистью. Семейная сказочная комедия «Маша и медведи» 2025 года — теперь на Wink.
Когда младший брат Маши по глупости превращается в козленка после встречи с лесным родником, Маша отважно решается на спасение брата. В таинственном лесу ей встречаются три медведя, каждый со своей историей и характером, и вместе они отправляются в приключение, полное загадок, чудес и новых знакомств.
Чем закончится сказочное приключение Маши? Фильм «Маша и медведи» (2025) идеален для семейного просмотра. Он объединяет фэнтезийные элементы и традиционный семейный сюжет, делая вечер с кино теплым и увлекательным. «Маша и медведи» смотреть можно на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
- АРРежиссёр
Антонина
Руже
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актриса
Снежана
Самохина
- Актёр
Мирон
Проворов
- Актриса
Зоя
Бербер
- АГАктёр
Артем
Гайдуков
- АЖАктёр
Александр
Жуков
- Актёр
Михаил
Орлов
- ППАктёр
Павел
Подкользин
- ГБАктёр
Глеб
Богданович
- АИАктриса
Анна
Изотова
- РКАктёр
Роман
Кулясов
- ВРСценарист
Василий
Ровенский
- НДСценарист
Наталья
Добровольская
- ЛТСценарист
Лев
Толстой
- ВРПродюсер
Василий
Ровенский
- Продюсер
Максим
Рогальский
- МДОператор
Михаил
Дворжецкий