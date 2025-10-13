Маша и Медведи (фильм, 2025) смотреть онлайн

Маша и Медведи
9.12025, Маша и Медведи
Комедия, Фэнтези79 мин6+
Смелая школьница спасает брата, заколдованного лесной нечистью. Семейная сказочная комедия «Маша и медведи» 2025 года — теперь на Wink.

Когда младший брат Маши по глупости превращается в козленка после встречи с лесным родником, Маша отважно решается на спасение брата. В таинственном лесу ей встречаются три медведя, каждый со своей историей и характером, и вместе они отправляются в приключение, полное загадок, чудес и новых знакомств.

Чем закончится сказочное приключение Маши? Фильм «Маша и медведи» (2025) идеален для семейного просмотра. Он объединяет фэнтезийные элементы и традиционный семейный сюжет, делая вечер с кино теплым и увлекательным. «Маша и медведи» смотреть можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

7.6 КиноПоиск

