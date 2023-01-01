Биография

Снежана Самохина — российская актриса. Родилась в Луганске 21 декабря 1992 года. В детстве переехала с семьей в Москву и уже в подростковые годы начала подрабатывать моделью. После окончания школы поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы, где получила диплом маркетолога. Работала в рекламном агентстве, а позже приняла участие в реалити-шоу «Холостяк». Посещала театральную школу Karavaev Lab, также училась на курсах мастерства актера при кинокомпании «Амедиа». Сегодня Снежана Самохина успешно снимается в различных проектах — ее фильмография насчитывает более 10 работ. Исполнила одну из главных ролей во втором сезоне комедии «Дылды», также ее можно увидеть в сериалах «ИП Пирогова», «По ту сторону смерти», «Сестры», «Моя мама — шпион».