Биография

Михаил Орлов — российский актер театра и кино. Родился в Перми 16 июля 1976 года. Еще в школе артист тяготел к творчеству и ходил в театральный кружок. После получения аттестата Михаил пытался поступить в Пермский государственный институт искусства и культуры на режиссерский факультет, однако не прошел вступительные испытания. Какое-то время работал в драмтеатре, но уже в 1998 году успешно окончил тот же университет. За плечами артиста числится множество театральных ролей. Михаил Орлов дебютировал в кино с эпизодической ролью в сериале «Студенты» в 2005 году. Далее актер принимал участие в таких популярных проектах, как «Бедные люди», «Пацаны», «СашаТаня», «Территория», «Улица», «Перевал Дятлова», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Батя», «Пять с плюсом».