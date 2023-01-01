Между нами химия смотреть онлайн

Сюжет

Смотрите новый сериал «Между нами химия» на платформе Wink. В главных ролях Саша Бортич, Никита Ефремов, Евгений Сангаджиев и другие звезды российского кино. Историю, балансирующую между драмой и комедией, воплотила Карина Чувикова, режиссер — лауреат премии «Открытие года» фестиваля «Новый сезон».



Сюжет разворачивается вокру�г матери-одиночки Тани. Она заботится о детях, а по ночам подрабатывает таксистом. Жизнь Тани резко меняется, когда она узнает о своем тяжелом заболевании. Теперь ее главная тревога — кто позаботится о детях, если болезнь победит? Понимая, что на родных нельзя положиться, Таня решает найти мужчину и выйти за него замуж, чтобы он стал опорой для ее детей. Неожиданно ее план выходит из-под контроля.



Хотите узнать, что будет делать Таня в этой непростой ситуации? Смотрите «Между нами химия» — сериал в отличном качестве скоро будет доступен на Wink! Дата выхода сериала — 6 марта.



Дата выхода всех серий сериала:

• 1 серия — 6 марта

• 2 серия — 6 марта

• 3 серия — 13 марта

• 4 серия — 20 марта

• 5 серия — 27 марта

• 6 серия — 3 апреля

• 7 серия — 10 апреля

• 8 серия — 17 апреля



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