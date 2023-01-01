Между нами химия смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+31 мин
Между нами химия
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+26 мин
Между нами химия
Сезон 1 Серия 2
- 18+27 мин
Между нами химия
Сезон 1 Серия 3
- 18+20марта
Между нами химия
Сезон 1 Серия 4
- 18+27марта
Между нами химия
Сезон 1 Серия 5
- 18+3апреля
Между нами химия
Сезон 1 Серия 6
- 18+10апреля
Между нами химия
Сезон 1 Серия 7
- 18+17апреля
Между нами химия
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Смотрите новый сериал «Между нами химия» на платформе Wink. В главных ролях Саша Бортич, Никита Ефремов, Евгений Сангаджиев и другие звезды российского кино. Историю, балансирующую между драмой и комедией, воплотила Карина Чувикова, режиссер — лауреат премии «Открытие года» фестиваля «Новый сезон».
Сюжет разворачивается вокру�г матери-одиночки Тани. Она заботится о детях, а по ночам подрабатывает таксистом. Жизнь Тани резко меняется, когда она узнает о своем тяжелом заболевании. Теперь ее главная тревога — кто позаботится о детях, если болезнь победит? Понимая, что на родных нельзя положиться, Таня решает найти мужчину и выйти за него замуж, чтобы он стал опорой для ее детей. Неожиданно ее план выходит из-под контроля.
Хотите узнать, что будет делать Таня в этой непростой ситуации? Смотрите «Между нами химия» — сериал в отличном качестве скоро будет доступен на Wink! Дата выхода сериала — 6 марта.
Дата выхода всех серий сериала:
• 1 серия — 6 марта
• 2 серия — 6 марта
• 3 серия — 13 марта
• 4 серия — 20 марта
• 5 серия — 27 марта
• 6 серия — 3 апреля
• 7 серия — 10 апреля
• 8 серия — 17 апреля
Все сезоны сериала Между нами химия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Карина
Чувикова
- Актриса
Александра
Бортич
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актёр
Евгений
Сангаджиев
- Актриса
Нелли
Уварова
- Актёр
Павел
Ворожцов
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актриса
Мария
Карпова
- Актёр
Кузьма
Котрелев
- Актёр
Илья
Лыков
- Актёр
Мирон
Проворов
- ЛЮАктриса
Людмила
Юлова
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- Сценарист
Карина
Чувикова
- ЮГСценарист
Юлия
Гулян
- ЕХСценарист
Евгения
Хрипкова
- Продюсер
Александр
Андрющенко
- Продюсер
Михаил
Врубель
- ПГПродюсер
Павел
Горин
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Продюсер
Фёдор
Стуков
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ДДХудожница
Дарья
Денисова
- МНХудожница
Мария
Назарова
- ЛЖХудожница
Лариса
Жукова
- НКОператор
Никита
Кармен