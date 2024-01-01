Между нами химия. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Между нами химия
1-й сезон
3-я серия
9.22024, Между нами химия. Сезон 1. Серия 3
Комедия, Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Между нами химия 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Таня начинает встречаться с Евгением. После нескольких успешных свиданий на горизонте маячит знакомство молодого человека с детьми. Внезапно Тане приходится лечь в больницу, а так как про диагноз она мало кому рассказала, это осложняет ее только что начавшиеся отношения, а также вызывает много вопросов у детей. Неожиданную помощь она получает от соседа, а Евгений открывается ей с новой стороны.

Завершатся ли отношения Тани, толком не успев начаться? Расскажет ли она детям о настоящих причинах ее отсутствия дома? Не пропустите сериал «Между нами химия» — смотреть 3 серию можно на видеосервисе Wink.

Сериал Между нами химия 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Между нами химия»