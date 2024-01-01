Между нами химия 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

Таня начинает встречаться с Евгением. После нескольких успешных свиданий на горизонте маячит знакомство молодого человека с детьми. Внезапно Тане приходится лечь в больницу, а так как про диагноз она мало кому рассказала, это осложняет ее только что начавшиеся отношения, а также вызывает много вопросов у детей. Неожиданную помощь она получает от соседа, а Евгений открывается ей с новой стороны.



Завершатся ли отношения Тани, толком не успев начаться? Расскажет ли она детям о настоящих причинах ее отсутствия дома? Не пропустите сериал «Между нами химия» — смотреть 3 серию можно на видеосервисе Wink.



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