Таня продолжает общение с Николаем, но он от этого как будто не в восторге. Однако его отношение к ней меняется после совместной поездки на кладбище в день рождения Бориса. Там Николай открывается ей и рассказывает, кем был Борис. Между делом Таня заезжает к друзьям Олегу и Ольге и попадает в разгар сильной ссоры. Чтобы поддержать подругу, она приводит ее в бар. Там они случайно встречают Сашу, и эта встреча приводит к неожиданным последствиям.



Какими тайнами поделился с Таней Николай? Что случилось в результате ночных гуля�ний? Какие тайны Татьяна больше не сможет держать в секрете? Ищите ответы на вопросы в 5 серии «Между нами химия» — смотреть отечественную новинку можно в любой момент на Wink.



Сериал Между нами химия 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.