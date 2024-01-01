Между нами химия. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Между нами химия
1-й сезон
5-я серия
9.22024, Между нами химия. Сезон 1. Серия 5
Комедия, Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Между нами химия 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Таня продолжает общение с Николаем, но он от этого как будто не в восторге. Однако его отношение к ней меняется после совместной поездки на кладбище в день рождения Бориса. Там Николай открывается ей и рассказывает, кем был Борис. Между делом Таня заезжает к друзьям Олегу и Ольге и попадает в разгар сильной ссоры. Чтобы поддержать подругу, она приводит ее в бар. Там они случайно встречают Сашу, и эта встреча приводит к неожиданным последствиям.

Какими тайнами поделился с Таней Николай? Что случилось в результате ночных гуляний? Какие тайны Татьяна больше не сможет держать в секрете? Ищите ответы на вопросы в 5 серии «Между нами химия» — смотреть отечественную новинку можно в любой момент на Wink.

Сериал Между нами химия 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Между нами химия»