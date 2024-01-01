Между нами химия 1 сезон 7 серия смотреть онлайн

Сюжет

Таня пытается решить, с кем она готова оставить детей, если обстоятельства сложатся не в ее пользу. Внезапно на горизонте снова появляется сосед Саша, который настойчиво старается наладить общение. Николай также, несмотря на ссору, приезжает к Тане домой, чтобы выяснить отношения, но неожиданно в это же время Олег, муж ее подруги Ольги, приходит к ней в гости с цветами. Таня оказывается в эпицентре любовного хаоса.



Кого из кавалеров выберет девушка? Развязка истории все ближе, и первые намеки на выбор Тани уже в 7 серии «Между нами химия» — сериал смотреть можно на Wink.



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