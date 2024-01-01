Между нами химия. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Между нами химия
1-й сезон
7-я серия
9.02024, Между нами химия. Сезон 1. Серия 7
Комедии, Драмы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Между нами химия 1 сезон 7 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Таня пытается решить, с кем она готова оставить детей, если обстоятельства сложатся не в ее пользу. Внезапно на горизонте снова появляется сосед Саша, который настойчиво старается наладить общение. Николай также, несмотря на ссору, приезжает к Тане домой, чтобы выяснить отношения, но неожиданно в это же время Олег, муж ее подруги Ольги, приходит к ней в гости с цветами. Таня оказывается в эпицентре любовного хаоса.

Кого из кавалеров выберет девушка? Развязка истории все ближе, и первые намеки на выбор Тани уже в 7 серии «Между нами химия» — сериал смотреть можно на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Между нами химия»