Между нами химия 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

Тане предстоит сразу два серьезных разговора: с детьми и с Сашей. Если первый разговор разрывает ей сердце, то после второго ей хочется рвать и метать. Вместе с этим врач Дмитрий Олегович сообщает Тане последние результаты анализов, которые вызывают смешанные чувства. В это время общение Тани и Николая напоминает американские горки, которые в итоге приводят к непредсказуемым последствиям и небольшой дорожной аварии. Однако самое интересное будет ждать Таню дома.



Какие еще сюрпризы приготовила жизнь Тане, помимо тех, что уже с ней случились? Финал истории все ближе, в доступе уже 6 серия «Между нами химия» — сериал смотреть можно на Wink.

