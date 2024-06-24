Между нами химия 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

WinkСериалыМежду нами химия1-й сезон6-я серия
9.22024, Между нами химия. Сезон 1. Серия 6
Комедия, Драма18+
Сезоны и серии
- 18+31 мин
Между нами химия
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+26 мин
Между нами химия
Сезон 1 Серия 2
- 18+27 мин
Между нами химия
Сезон 1 Серия 3
- 18+25 мин
Между нами химия
Сезон 1 Серия 4
- 18+28 мин
Между нами химия
Сезон 1 Серия 5
- 18+26 мин
Между нами химия
Сезон 1 Серия 6
- 18+30 мин
Между нами химия
Сезон 1 Серия 7
- 18+36 мин
Между нами химия
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Тане предстоит сразу два серьезных разговора: с детьми и с Сашей. Если первый разговор разрывает ей сердце, то после второго ей хочется рвать и метать. Вместе с этим врач Дмитрий Олегович сообщает Тане последние результаты анализов, которые вызывают смешанные чувства. В это время общение Тани и Николая напоминает американские горки, которые в итоге приводят к непредсказуемым последствиям и небольшой дорожной аварии. Однако самое интересное будет ждать Таню дома.
Какие еще сюрпризы приготовила жизнь Тане, помимо тех, что уже с ней случились? Финал истории все ближе, в доступе уже 6 серия «Между нами химия» — сериал смотреть можно на Wink.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Карина
Чувикова
- Актриса
Александра
Бортич
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актёр
Евгений
Сангаджиев
- Актриса
Нелли
Уварова
- Актёр
Павел
Ворожцов
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актриса
Мария
Карпова
- Актёр
Кузьма
Котрелев
- Актёр
Илья
Лыков
- Актёр
Мирон
Проворов
- ЛЮАктриса
Людмила
Юлова
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- Сценарист
Карина
Чувикова
- ЮГСценарист
Юлия
Гулян
- Сценарист
Евгения
Хрипкова
- Продюсер
Александр
Андрющенко
- Продюсер
Михаил
Врубель
- ПГПродюсер
Павел
Горин
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Продюсер
Фёдор
Стуков
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ДДХудожница
Дарья
Денисова
- МНХудожница
Мария
Назарова
- ЛЖХудожница
Лариса
Жукова
- НКОператор
Никита
Кармен
- Креативный продюсер
Анна
Крутий