Между нами химия. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Между нами химия
1-й сезон
6-я серия
9.22024, Между нами химия. Сезон 1. Серия 6
Комедия, Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Между нами химия 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Тане предстоит сразу два серьезных разговора: с детьми и с Сашей. Если первый разговор разрывает ей сердце, то после второго ей хочется рвать и метать. Вместе с этим врач Дмитрий Олегович сообщает Тане последние результаты анализов, которые вызывают смешанные чувства. В это время общение Тани и Николая напоминает американские горки, которые в итоге приводят к непредсказуемым последствиям и небольшой дорожной аварии. Однако самое интересное будет ждать Таню дома.

Какие еще сюрпризы приготовила жизнь Тане, помимо тех, что уже с ней случились? Финал истории все ближе, в доступе уже 6 серия «Между нами химия» — сериал смотреть можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Между нами химия»