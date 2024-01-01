Между нами химия. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Между нами химия
1-й сезон
2-я серия
9.22024, Между нами химия. Сезон 1. Серия 2
Комедия, Драма18+
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Между нами химия 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ради уверенного будущего своих детей Таня придумывает план — найти мужчину и женить его на себе. Тогда он позаботится о дочке и сыне, если лечение не сработает. Но привлечение внимания мужчин и знакомства — не сильная сторона Тани, она обращается за советом к своему врачу Дмитрию Олеговичу, который внезапно оказывается неплохим сводником. Тем временем дети начинают что-то подозревать и требуют ответов от матери.

С какими трудностями столкнется Таня в попытках найти нового отца своим детям? Узнаете в новых сериях сериала «Между нами химия» — смотреть онлайн 2 серию можно на видеосервисе Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Между нами химия»