Между нами химия 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

Ради уверенного будущего своих детей Таня придумывает план — найти мужчину и женить его на себе. Тогда он позаботится о дочке и сыне, если лечение не сработает. Но привлечение внимания мужчин и знакомства — не сильная сторона Тани, она обращается за советом к своему врачу Дмитрию Олеговичу, который внезапно оказывается неплохим сводником. Тем временем дети начинают что-то подозревать и требуют ответов от матери.



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