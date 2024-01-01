WinkСериалыМежду нами химия1-й сезон8-я серия
9.02024, Между нами химия. Сезон 1. Серия 8
Комедии, Драмы18+
Контент станет доступным 17.04.2025
Между нами химия 1 сезон 8 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+31 мин
Между нами химия
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+26 мин
Между нами химия
Сезон 1 Серия 2
- 18+27 мин
Между нами химия
Сезон 1 Серия 3
- 18+25 мин
Между нами химия
Сезон 1 Серия 4
- 18+28 мин
Между нами химия
Сезон 1 Серия 5
- 18+26 мин
Между нами химия
Сезон 1 Серия 6
- 18+30 мин
Между нами химия
Сезон 1 Серия 7
- 18+17апреля
Между нами химия
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
План Тани все же срабатывает, и она находит отца своим детям. Женщина начинает готовиться к свадьбе и переезду в новую квартиру всей семьей. Однако грядущему торжеству угрожает состояние здоровья Тани и ее растрепанные чувства, из-за которых она совершает необдуманные поступки, причиняющие боль всем.
Удастся ли матери-одиночке разобраться в себе и понять, чего она на самом деле хочет? Сможет ли она перестать убегать от любви и честно признаться в своих чувствах? Не пропустите захватывающий финал сериала «Между нами химия» — смотреть 8 серию можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Карина
Чувикова
- Актриса
Александра
Бортич
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актёр
Евгений
Сангаджиев
- Актриса
Нелли
Уварова
- Актёр
Павел
Ворожцов
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актриса
Мария
Карпова
- Актёр
Кузьма
Котрелев
- Актёр
Илья
Лыков
- Актёр
Мирон
Проворов
- ЛЮАктриса
Людмила
Юлова
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- Сценарист
Карина
Чувикова
- ЮГСценарист
Юлия
Гулян
- ЕХСценарист
Евгения
Хрипкова
- Продюсер
Александр
Андрющенко
- Продюсер
Михаил
Врубель
- ПГПродюсер
Павел
Горин
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Продюсер
Фёдор
Стуков
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ДДХудожница
Дарья
Денисова
- МНХудожница
Мария
Назарова
- ЛЖХудожница
Лариса
Жукова
- НКОператор
Никита
Кармен