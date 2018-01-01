Биография

Карина Чувикова — российский режиссер и сценарист. Родилась в Санкт-Петербурге. Карина Чувикова не сразу поняла, что хочет работать в кино. Первое образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» она получила в Санкт-Петербургском политехническом университете. Позже она прошла обучение на сценарно-режиссерских курсах при киностудии «Лендок». После этого Карине Чувиковой удалось поступить в киношколу «Индустрия», и она переехала жить и работать в Москву. Карина Чувикова дебютировала в роли режиссера с фильмом «Папа» 2019 года. Она выступила постановщиком и сценаристом таких проектов, как фильм «Прыжок» и сериалы «Нина» и «Между нами химия».