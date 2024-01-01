Между нами химия 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

Тане необходимо дорогостоящее лекарство. Чтобы раздобыть нужную сумму денег, ей приходится обратиться к разным людям и столкнуться с болезненным прошлым. Одновременно с этим у ее соседа Саши появляется идея, как вывести на чистую воду мошенника, укравшего у Тани деньги. В это же время ей звонят родители Бориса и приглашают в гости помянуть их сына: у них дома она знакомится с Николаем, братом-близнецом.



Удастся ли Тане собрать необходимую сумму на лекарство? Сможет ли она поладить с Николаем так же, как с Борисом? 4 серию се�риала «Между нами химия» смотреть в хорошем качестве в любой момент можно на Wink.



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