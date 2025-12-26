Изгой. Нечисть (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Георгий и Оксана строят планы на счастливое будущее, однако на их пути появляется неожиданное препятствие — известная в криминальных кругах предпринимательница по кличке Баба-Яга. Детективная драма «Изгой. Нечисть» — сериал о чести и совести, которые сильнее денег и власти.
Жизнь Георгия Белонога наладилась. Бывший полицейский помогает отцу, пока Оксана ждет от него ребенка и управляет семейным делом. Однако над их будущим нависают тучи: криминальный авторитет Карина Ягайлова, прозванная друзьями и соперниками Бабой-Ягой, шантажирует Оксану и требует продать ей весь бизнес. Оксана не собирается поддаваться и тем самым навлекает на себя гнев детей Ягайловой — Иннокентия и Елизаветы.
Хватит ли у Георгия сил и влияния, чтобы выжить в грядущем противостоянии, вы узнаете, если будете смотреть «Изгой. Нечисть» (2023) в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- МВРежиссёр
Михаил
Вассербаум
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- ГКАктриса
Глафира
Козулина
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- АНАктёр
Алексей
Нилов
- ЕААктёр
Евгений
Антонов
- РМАктёр
Роман
Мигурский
- МКАктёр
Михаил
Клюкин
- ОГАктёр
Олег
Гаянов
- РИАктёр
Ринат
Ибрагимов
- ЕТАктёр
Евгений
Тележкин
- ЕДАктриса
Елена
Донина
- Актёр
Мирон
Проворов
- ВКАктёр
Виталий
Кузьмин
- СЗАктёр
Сергей
Занин
- ННАктриса
Наталья
Немшилова
- ВБСценарист
Валентин
Бохонский
- АБСценарист
Александр
Бурцев
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФПродюсер
Марина
Фоменко
- ИПХудожник
Игорь
Панюшкин
- ГЖОператор
Гарик
Жамгарян
- СМОператор
Станислав
Михайлов
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Никуленко