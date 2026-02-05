Настоящий (сериал, 2023) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн

Упав с крыши заброшенного здания, насмерть разбивается организатор незаконных боев без правил Филипп Ульянов. Произошедшее похоже на самоубийство или несчастный случай. Но найденная шелковая нитка под ногтем Ульянова и пятна крови на крыше заставляют Степаныча и Марченко начать прорабатывать версию об убийстве.

