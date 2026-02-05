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9.42023, Битва
Драма18+
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Настоящий (сериал, 2023) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Упав с крыши заброшенного здания, насмерть разбивается организатор незаконных боев без правил Филипп Ульянов. Произошедшее похоже на самоубийство или несчастный случай. Но найденная шелковая нитка под ногтем Ульянова и пятна крови на крыше заставляют Степаныча и Марченко начать прорабатывать версию об убийстве.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»