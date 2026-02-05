Настоящий (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

В городе объявляется банда, распространяющая опасный синтетический наркотик. Полиция подозревает Макса в организации данного наркобизнеса. Макс, чтобы сохранить свободу, обещает Вязину отыскать настоящего организатора. Сможет ли Макс себя оправдать или отправится за решётку?

