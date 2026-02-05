Настоящий (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Яд
Настоящий
1-й сезон
2023
Драма18+
Настоящий (сериал, 2023) сезон 1 серия 7

О сериале

В городе объявляется банда, распространяющая опасный синтетический наркотик. Полиция подозревает Макса в организации данного наркобизнеса. Макс, чтобы сохранить свободу, обещает Вязину отыскать настоящего организатора. Сможет ли Макс себя оправдать или отправится за решётку?

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

