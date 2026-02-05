Настоящий (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Волков знакомится с дочерью Светловой, Анной, сильно напоминающую Волкову его умершую супругу. На следующий день Анну задерживают по подозрению в убийстве её бывшего мужа. Все улики против Анны. Но Волков не намерен наблюдать со стороны и вмешивается в расследование, так как не верит в виновность Анны.

