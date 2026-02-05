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9.42023, Пробуждение
Драма18+
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Настоящий (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Волков знакомится с дочерью Светловой, Анной, сильно напоминающую Волкову его умершую супругу. На следующий день Анну задерживают по подозрению в убийстве её бывшего мужа. Все улики против Анны. Но Волков не намерен наблюдать со стороны и вмешивается в расследование, так как не верит в виновность Анны.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»