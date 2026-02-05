Дюша чудом остается в живых, когда трое подростков душат его с целью угона старенького Жигулёнка. Теперь, чтобы найти злоумышленников, Вязину и Степанычу сначала нужно понять их мотив. Зачем потребовалось убивать хозяина такого дешевого автомобиля?

