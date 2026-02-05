Чума
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Настоящий
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Чума
9.42023, Чума
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Настоящий (сериал, 2023) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Дюша чудом остается в живых, когда трое подростков душат его с целью угона старенького Жигулёнка. Теперь, чтобы найти злоумышленников, Вязину и Степанычу сначала нужно понять их мотив. Зачем потребовалось убивать хозяина такого дешевого автомобиля?

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»