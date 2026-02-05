Настоящий. Сезон 2
Wink
Сериалы
Настоящий
2-й сезон

Настоящий (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн

9.12024, Настоящий. Сезон 2 32 серии
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Сериал «Настоящий-2» становится еще напряженнее и мрачнее — опасность подбирается совсем близко к главному герою.

В Старовольске начинают происходить пугающие события: жестокие преступления, странные знаки, слухи о маньяках и ощущение, что кто-то ведет двойную игру. Параллельно вспыхивают конфликты в криминальной среде, появляются профессиональные убийцы, а знакомые Волкова снова оказываются под ударом. При этом каждый новый шаг все глубже втягивает Александра в опасные расследования.

«Настоящий» 2 сезон — напряженный и эмоциональный детектив. Смотрите новые серии на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»