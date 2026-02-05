Настоящий (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн

Сериал «Настоящий-2» становится еще напряженнее и мрачнее — опасность подбирается совсем близко к главному герою.



В Старовольске начинают происходить пугающие события: жестокие преступления, странные знаки, слухи о маньяках и ощущение, что кто-то ведет двойную игру. Параллельно вспыхивают конфликты в криминальной среде, появляются профессиональные убийцы, а знакомые Волкова снова оказываются под ударом. При этом каждый новый шаг все глубже втягивает Александра в опасные расследования.



«Настоящий» 2 сезон — напряженный и эмоциональный детектив. Смотрите новые серии на Wink.

