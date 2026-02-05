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9.42024, Дурные вести
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Настоящий (сериал, 2024) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

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О сериале

Возле парадной своего дома хладнокровно расстреляна журналистка издания «Честный Старовольск» Наталья Макарова. Известно, что в последнее время Морозова публиковала статьи, компрометирующие мэра. Неужели мэр Старовольска Топильский способен на заказное убийство?

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»