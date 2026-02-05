Браки заключаются на небесах
Настоящий (сериал, 2024) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

О сериале

Однажды, спасая свою жизнь, Макс устранил криминального авторитета по прозвищу Леший. Казалось, что смертельная опасность миновала. Но Макс не учёл, что у Лешего есть младший брат, который теперь жаждет кровной мести и готовится нанести сокрушительный удар.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

