Настоящий
2-й сезон
Огни маяка
9.32024, Огни маяка
Драма18+
Настоящий (сериал, 2024) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

За всё в этой жизни нужно платить. Иногда расплата за грехи настигает спустя много лет и в самый неожиданный момент. Так и происходит с героем серии «Огни маяка». Удастся ли отцу Александру прервать план жестокой судьбы?

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»