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9.42024, Чаша
Драма18+
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Настоящий (сериал, 2024) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

В Старовольске появляется секта, практикующая человеческие жертвоприношения. Отец Александр решает покончить с сектой, ведь их деятельность уже затронула близких отцу Александру людей.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»