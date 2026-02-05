Александр Невский
Настоящий
2-й сезон
Александр Невский
9.22024, Александр Невский
Драма18+
Настоящий (сериал, 2024) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

На отпевании вдова убитого прихожанина Александра Краснова просит отца Александра побеседовать с её сыном, переживающим сложный подростковый период. Отец Александр даже предположить не мог, что его согласие приведет к разгадке произошедшей трагедии.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

