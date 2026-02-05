Бедные люди
Wink
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Настоящий
2-й сезон
Бедные люди
9.42024, Бедные люди
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Настоящий (сериал, 2024) сезон 2 серия 27 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Пристрастие к алкоголю приводит к греху не только самого пьющего, но и толкает на грех тех, кто его окружает. Порой это заканчивается смертным грехом. С такой бедой предстоит столкнуться отцу Александру в серии «Бедные люди».

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»