Настоящий (сериал, 2024) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Возле парадной своего дома хладнокровно расстреляна журналистка издания «Честный Старовольск» Наталья Макарова. Известно, что в последнее время Морозова публиковала статьи, компрометирующие мэра. Неужели мэр Старовольска Топильский способен на заказное убийство?

