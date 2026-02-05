Настоящий (сериал, 2024) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

Неизвестный безумец учиняет стрельбу из ружья в здании фирмы «Старовольск-логистик». Анне, являющейся сотрудницей данной компании, удается спрятаться. Отец Александр сильно переживает за Анну. Ведь сбежавший стрелок может в любой момент вернуться, чтобы закончить начатое.

