Склад с пожертвованиями для храма и дома престарелых ограблен. Избитый грабителями Федор попадает в больницу в бессознательном состоянии. Кто же способен на такое гнусное преступление? Зацепок практически нет. Вся надежда на показания Фёдора, но врачам пока не удается привести его в чувство.

