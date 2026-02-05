доброе дело
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Настоящий
2-й сезон
доброе дело
9.42024, доброе дело
Драма18+
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Настоящий (сериал, 2024) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Склад с пожертвованиями для храма и дома престарелых ограблен. Избитый грабителями Федор попадает в больницу в бессознательном состоянии. Кто же способен на такое гнусное преступление? Зацепок практически нет. Вся надежда на показания Фёдора, но врачам пока не удается привести его в чувство.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»