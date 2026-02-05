Настоящий. Сезон 1
Настоящий
1-й сезон

Настоящий (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

9.12023, Настоящий. Сезон 1 32 серии
Драма18+
В сериале «Настоящий» 1 сезон делает акцент на внутренней борьбе главного героя Александра Волкова. Бывший военный учится жить без оружия, но мир вокруг будто специально проверяет его на прочность.

Волков возвращается в родной город уже священником, надеясь на тихую жизнь и службу. Однако Старовольск встречает его серьезными проблемами: старые знакомые попадают в беду, вокруг происходят загадочные преступления, а в некоторых историях едва удается найти виноватых. Главному герою приходится раз за разом делать выбор — оставаться сторонним наблюдателем или вмешаться.

Если вам нравятся напряженные российские детективы, включайте сериал «Настоящий» — 1 сезон уже доступен на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

