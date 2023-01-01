Биография

Армен Назикян – актер театра и кино, режиссер, режиссер дубляжа, родился 16 марта 1962 года. Фильмография насчитывает 22 актерские работы и 19 режиссерских проектов. Известность актеру принесли роли в детективных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и др. В 1989 году стал выпускником РГИСИ (мастерская З. Корогодского). В 1992 году был приглашен в труппу театра комедии в Санкт-Петербурге, в котором служил 13 лет. Кинокарьеру начал в 1990 году. Первым фильмом Армена Назикяна стал триллер «Сатана». В 1991 году участвовал в съемках драмы «Жертва для императора». Небольшая роль Армену Назикяну досталась в мелодраме «Год Собаки». Партнерами по съемочной площадке стали Инна Чурикова, Игорь Скляр, Александр Феклистов и др. Спустя год актер снялся в фантастической кинокартине «Четвертая планета». Участвовал в съемках рейтинговых сериалов «Улицы разбитых фонарей» (1997), «Убойная сила», «Крот», «Брежнев», «Шаман», «Команда», «Наше счастливое завтра» и др. В 2003 году дебютировал в качестве режиссера, представив многосерийную картину «Удачи тебе, сыщик!». В том же году вышел полнометражный фильм режиссера Армена Назикяна «Срочный фрахт». В 2008 году снял драму «Любимая дочь папы Карло». Спустя год на экраны вышла еще одна драма режиссера «Вторая жизнь Федора Строгова».