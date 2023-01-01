Сатана (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно
6.41990, Сатана
Триллеры, Драмы101 мин18+
Сюжет
Главный персонаж фильма - олицетворение вседозволенности, потери нравственных ориентиров, жестокости, поразившей современное общество. Этот молодой человек из чувства мести не задумываясь идет на похищение ребенка, шантаж и даже убийство.
Бездуховный, порочный, беспутный, он не боится возмездия. И, действительно, в этом мире оно его так и не настигает...
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ВАРежиссёр
Виктор
Аристов
- СБАктриса
Светлана
Брагарник
- СКАктёр
Сергей
Куприянов
- ВМАктёр
Вениамин
Малочевский
- АААктёр
Александр
Аристов
- МААктриса
Мария
Авербах
- МСАктёр
Михаил
Стародубов
- ТГАктриса
Татьяна
Горчакова
- АСАктриса
Анна
Сагалович
- ВФАктёр
Владислав
Федченко
- АНАктёр
Армен
Назикян
- ВАСценарист
Виктор
Аристов
- САПродюсер
Сергей
Аврутин
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поддубный
- ЕШХудожница
Екатерина
Шапкайц
- ИВМонтажёр
Ирина
Вигдорчик