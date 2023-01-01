Сатана
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Сатана

Сатана (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

6.41990, Сатана
Триллеры, Драмы101 мин18+

Сюжет

Главный персонаж фильма - олицетворение вседозволенности, потери нравственных ориентиров, жестокости, поразившей современное общество. Этот молодой человек из чувства мести не задумываясь идет на похищение ребенка, шантаж и даже убийство.

Бездуховный, порочный, беспутный, он не боится возмездия. И, действительно, в этом мире оно его так и не настигает...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сатана»