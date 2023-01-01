Сатана (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главный персонаж фильма - олицетворение вседозволенности, потери нравственных ориентиров, жестокости, поразившей современное общество. Этот молодой человек из чувства мести не задумываясь идет на похищение ребенка, шантаж и даже убийство.



Бездуховный, порочный, беспутный, он не боится возмездия. И, действительно, в этом мире оно его так и не настигает...



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