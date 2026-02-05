Жертва
Wink
Сериалы
Настоящий
1-й сезон
Жертва
9.22023, Жертва
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Настоящий (сериал, 2023) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Отец Александр вытаскивает из горящего дома супругов Приваловых. И с этой же минуты становится невольным участником и важным свидетелем в расследовании дерзкого ограбления Валерия и Ксении Приваловых.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»