Настоящий. Сезон 3
Настоящий
3-й сезон

Настоящий (сериал, 2024) сезон 3 смотреть онлайн

9.12024, Настоящий. Сезон 3 24 серии
Драма18+
О сериале

В сериале «Настоящий-3» Александр Волков не только защищает других, но и спасает самого себя. История все чаще становится похожа на мрачный триллер о тайнах прошлого.

После таинственного исчезновения близкого человека Александр попадает в водоворот подозрений и опасных догадок. Скандал и вовсе вынуждает его оставить приход и уединиться. Вдали от города он пытается найти тишину и ответы на внутренние вопросы. Но даже тогда к нему тянутся люди со своими бедами, а прошлое не отпускает. В это же время в Старовольске активизируются дерзкие преступники и страдают прихожане — Волков понимает, что спрятаться у него не получится.

«Настоящий» 3 сезон держит в напряжении до самого конца и при этом остается человечным. Здесь много эмоций, веры и борьбы за справедливость. Включайте сериал на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

