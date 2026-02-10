Настоящий (сериал, 2024) сезон 3 смотреть онлайн

В сериале «Настоящий-3» Александр Волков не только защищает других, но и спасает самого себя. История все чаще становится похожа на мрачный триллер о тайнах прошлого.



После таинственного исчезновения близкого человека Александр попадает в водоворот подозрений и опасных догадок. Скандал и вовсе вынуждает его оставить приход и уединиться. Вдали от города он пытается найти тишину и ответы на внутренние вопросы. Но даже тогда к нему тянутся люди со своими бедами, а прошлое не отпускает. В это же время в Старовольске активизируются дерзкие преступники и страдают прихожане — Волков понимает, что спрятаться у него не получится.



«Настоящий» 3 сезон держит в напряжении до самого конца и при этом остается человечным. Здесь много эмоций, веры и борьбы за справедливость. Включайте сериал на Wink.

