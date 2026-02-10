Настоящий (сериал, 2024) сезон 3 смотреть онлайн
О сериале
В сериале «Настоящий-3» Александр Волков не только защищает других, но и спасает самого себя. История все чаще становится похожа на мрачный триллер о тайнах прошлого.
После таинственного исчезновения близкого человека Александр попадает в водоворот подозрений и опасных догадок. Скандал и вовсе вынуждает его оставить приход и уединиться. Вдали от города он пытается найти тишину и ответы на внутренние вопросы. Но даже тогда к нему тянутся люди со своими бедами, а прошлое не отпускает. В это же время в Старовольске активизируются дерзкие преступники и страдают прихожане — Волков понимает, что спрятаться у него не получится.
«Настоящий» 3 сезон держит в напряжении до самого конца и при этом остается человечным. Здесь много эмоций, веры и борьбы за справедливость. Включайте сериал на Wink.
Рейтинг
- АНРежиссёр
Армен
Назикян
- АСРежиссёр
Анатолий
Семенов
- ЕПАктёр
Егор
Пазенко
- Актёр
Данила
Якушев
- АГАктёр
Андрей
Гульнев
- ЕРАктриса
Екатерина
Решетникова
- АКАктёр
Арсений
Кожемякин
- ВРАктёр
Василий
Рукша
- МБАктёр
Михаил
Бракоренко
- АКАктриса
Анна
Королёва
- Актёр
Роберто
Флейтес
- ЕААктёр
Евгений
Антонов
- ДВАктёр
Денис
Волков
- ИПАктриса
Инесса
Перелыгина
- ВМАктёр
Владимир
Маслаков
- АТСценарист
Андрей
Тумаркин
- АЗСценарист
Антон
Зимин
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФПродюсер
Марина
Фоменко
- ГМХудожник
Георгий
Мичри
- ДХХудожник
Даниил
Харченко
- АНХудожница
Анна
Невзорова
- ГЖОператор
Гарик
Жамгарян
- СМОператор
Станислав
Михайлов
- МКОператор
Михаил
Ксенофонтов
- АПОператор
Александр
Полагаев
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев