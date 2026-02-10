Под небом голубым
Wink
Сериалы
Настоящий
3-й сезон
Под небом голубым
9.22024, Под небом голубым
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Настоящий (сериал, 2024) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Отец Александр вынужден покинуть свой приход после громкого скандала. Уединившись в заброшенном ските, он надеется обрести покой и восстановить связь с Богом. Но его молитвы притягивают души, обременённые грехами, болью и отчаянием. Даже вдали от мира ему предстоит бороться за их спасение, обретая ответы на собственные духовные вопросы.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»