Настоящий (сериал, 2024) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Отец Александр вынужден покинуть свой приход после громкого скандала. Уединившись в заброшенном ските, он надеется обрести покой и восстановить связь с Богом. Но его молитвы притягивают души, обременённые грехами, болью и отчаянием. Даже вдали от мира ему предстоит бороться за их спасение, обретая ответы на собственные духовные вопросы.

