Настоящий
3-й сезон
9.22024, Дверь в прошлое
Драма18+
Настоящий (сериал, 2024) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Старые тайны, предвыборная гонка и борьба за влияние сплетаются в опасную игру, где каждое действие может привести к неожиданным последствиям. Среди ожесточённых противостояний всплывает давняя трагедия, чья правда способна разрушить жизни и изменить судьбы. Сможет ли отец Александр распутать паутину лжи, пока не стало слишком поздно?

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

