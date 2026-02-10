Настоящий (сериал, 2024) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Старые тайны, предвыборная гонка и борьба за влияние сплетаются в опасную игру, где каждое действие может привести к неожиданным последствиям. Среди ожесточённых противостояний всплывает давняя трагедия, чья правда способна разрушить жизни и изменить судьбы. Сможет ли отец Александр распутать паутину лжи, пока не стало слишком поздно?

