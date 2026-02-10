Спаси и сохрани
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Настоящий
3-й сезон
Спаси и сохрани
9.42024, Спаси и сохрани
Драма18+
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Настоящий (сериал, 2024) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Когда с отцом Александром случается страшная беда, Вязин берётся за расследование, пытаясь найти связь с настоящими событиями. Но только сам отец Александр догадывается: ниточка, ведущая к истине, тянется далеко в прошлое.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»