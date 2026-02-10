Вендетта
Wink
Сериалы
Настоящий
3-й сезон
Вендетта
9.22024, Вендетта
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Настоящий (сериал, 2024) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Когда в больнице находят убитой Ирину Федотову, расследование приводит к тайной схеме хищения наркотических препаратов. Подозрения падают на бывшего оперативника, ныне диакона, Илью Зорина, но правда оказывается намного сложнее.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»